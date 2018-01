Diese sieben Spiele werden immer besser

Jede Münze hat zwei Seiten und obwohl ein Teil von uns noch immer glaubt, dass Spiele sauber entwickelt, endgültig fertiggestellt und erst dann veröffentlicht werden sollten, genießen einige Redakteure die stetig erweiterten Spielwelten aktueller AAA-Produktionen wirklich sehr. Dass Entwickler auch so lange nach dem ursprünglichen Release ihrer Spiele noch neue Zusatzinhalte und Updates in die Erfahrung einspeisen, das ist zu einer Art Unternehmensphilosophie geworden, die wir durchaus gut heißen. Wir haben uns deshalb einmal genau angeschaut, in welchen Titeln Updates und DLC-Inhalte alles andere als ein Schmerz sind: