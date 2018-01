Heute im GR-Livestream: The Inpatient

Vor einigen Tagen erschien Supermassive Games' The Inpatient, ein gruseliger VR-Titel angesiedelt im selben Universum wie der vorherige Hit des Studios, Until Dawn. Zur Feier des Release haben wir uns dazu entschieden das schaurige Adventure heute mit euch zusammen zu spielen. Wenn ihr gerne dabei sein wollt dann schaut einfach auf unserer Live-Seite um 16 Uhr vorbei und unterstützt Sophia während diese sich in eine Welt gefüllt mit angespannter Stimmung begibt, in der nichts so ist wie es scheint.