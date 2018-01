Neues Lebenszeichen vom kommenden Dragon Age-Titel

Im Mai 2017 berichteten wir zum ersten Mal über ein neues Dragon Age-Spiel, einige Monate darauf im Juni bestätigten sich dann die Annahmen. Seitdem wurde es ziemlich ruhig um das Franchise herum, zumindest bis heute.

Mark Darrah, Executive Producer des Dragon Age-Franchise, erwähnte das Spiel in einem Tweet: "Fast durch mit meinem Trip nach Barcelona! Ich bin hier um Anthem intern EA zu präsentieren. Ich bin der EP [Executive Producer] sowohl für DA [Dragon Age] und Anthem [...] es arbeiten viele Leute hart an beiden Franchise und ich freue mich mehr darüber in der Zukunft zu erzählen".

Im Anschluss wurde das ganze mit einem Tweet von Casey Hudson, General Manager bei Bioware getoppt, dieser schrieb: "Ich lese eine Menge Feedback bezüglich Dragon Age und ich denke ihr werdet erleichtert sein wenn ihr seht woran das Team arbeitet. Geschichts- und Charakterbasiert. Es ist noch zu früh um über Details zu reden aber wenn wir darüber reden dass es 'live' ist dann heißt das einfach nur dass wir ein Spiel entwickeln dass die Narrative auch nach der Hauptgeschichte weitererzählt".

Wir sollten jedoch erwähnen dass die Nachricht an dem selben Tag kommt an dem sich Gerüchte breit machen dass Anthem auf 2019 verschoben wird und Bioware für eine schnellere Entwicklung einen Großteil der Entwickler von anderen Projekten (wie Dragon Age) abzieht. Sollte dies stimmen so haben wir noch eine ziemlich lange Wartezeit vor uns.