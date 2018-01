Zweite Episode der Vampyr-Webserie stellt London vor

Das französische Entwicklerstudio Dontnod, bekannt für Spiele wie Life is Strange und Remember Me, haben nun die zweite Episode ihrer vierteiligen Webserie zum kommenden Vampir-Rollenspiel Vampyr veröffentlicht. Dieses Mal dreht sich die Episode rund um die verschiedenen Bezirke Londons, seine Silhouetten und das Sound Design. Die erste Episode, Making Monsters, wurde vor einer Woche veröffentlicht und gab uns zu erst einen Einblick in den Protagonisten Jonathan Reid.

In Vampyr spielen wir einen frisch verwandelten Vampir und Doktor. Als Doktor ist es unsere Aufgabe ein Heilmittel für die krank gewordenen Bewohner der Stadt zu finden. Als Vampir sind wir jedoch dazu verdammt uns von denjenigen zu nähren, die wir sonst beschützen sollten. Das Rollenspiel soll noch im Frühjahr auf dem PC, der Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.