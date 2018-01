Image & Form und Zoink werden zu Thunderful

Die beiden schwedischen Indie-Studios Image & Form (Steamworld Dig 2, Steamworld Heist) und Zoink Games (Stick it to the Man!, Fe, Zombie Vikings) haben sich vergangene Woche zusammengeschlossen und das Unternehmen Thunderful gegründet. Überraschend kam diese Meldung nicht, da die zwei Partner bereits seit Jahren eng miteinander kooperierten und auf Branchenveranstaltungen stets zusammen auftraten. Mit Thunderful hoffen die Entwickler nun, ab 2018 stärker von entsprechenden Synergieeffekten und den Vorzüge einer geteilten Arbeitsumgebung zu profitieren. Das neue Studio steht unter dem Banner des großen nordischen Verlegers Bergsala, der in der Vergangenheit bereits viele Arbeiten von Image & Form und Zoink Games betreute. Bergsala wiederum ist Eigentum von Klaus Lyngeled und Brjann Sigurgeirsson.

"Wir arbeiten bereits auf einer täglichen Basis im Bereich PR, Marketing, Intelligenz und Vertrieb zusammen", erklärt Brjann Sigurgeirsson, CEO von Image & Form und CEO von Thunderful. "Image & Form und Zoink werden weiterhin [diese gewisse Art von] Spielen produzieren, aber wir formalisieren unsere enge Beziehung. Durch Thunderful können wir unsere Ressourcen effektiver miteinander teilen, offiziell zusammen agieren und größere, ambitioniertere Projekte veröffentlichen. Wir werden ein echtes Powerhaus."

"Brjann und ich tauschen bereits sehr viele Informationen aus, diese Entwicklung ist also nur natürlich.", schreibt Klaus Lyngeled, CEO von Zoink und Chief Creative Officer bei Thunderful. "Mit einer Gruppe von knapp 50 Leuten werden wir auf einen Schlag sowohl national als auch international wachsen."

Neben der Ankündigung von Thunderful wurden einige interessante Daten bekanntgegeben: Die 16 bisher veröffentlichten Titel der beiden Studios haben zusammen mehr als zwei Millionen physische Verkäufe und mehr als sechs Millionen Downloads generiert (daran sind beide Firmen in etwa gleich dran beteiligt). Aktuell arbeite man im gemeinsamen Team zudem offenbar an neun Projekten, was ganz sicher auch Portierungen mit zählt. Zoink Games entwickelt momentan Fe, das am 16. Februar erscheint und an Flipping Death. Image & Form bereiten die Veröffentlichung von Steamworld Dig für die Switch am 1. Februar vor. Mit aktuell 46 Mitarbeitern ist Thunderful eines der größten schwedischen Entwicklerstudios.