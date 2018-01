World of Goo-Entwickler kündigen 7 Billion Humans an

Entwicklerstudio Tomorrow Corporation hat 7 Billion Humans angekündigt, eine Fortsetzung zum 2015 veröffentlichten Human Resource Machine. In dem Programmier-Puzzlespiel haben die Maschinen ihre Arbeit zurück an die Menschen übertragen, die nun in einem einzigen großen Bürokomplex sitzen dass sogar "vom Weltall sichtbar ist". Die Entwickler, ebenfalls bekannt durch Spiele wie World of Goo oder Little Inferno, geben den Spielern die Fähigkeit die Büroangestellten herumzukommandieren in dem wir diese als Teil einer Variable in einer einzigartigen Programmiersprache verwenden. In Human Resource Machine wurde diese dafür verwendet einen einzigen Menschen zu programmieren, doch in 7 Billion Humans wird die ''Mehrarbeits-Ausführung'' hinzugefügt.

7 Billion Humans wird auf dem PC veröffentlicht werden, einen Releasetermin haben wir jedoch noch nicht. Den ersten Trailer und einige Screenshots könnt ihr euch hier anschauen: