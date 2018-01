Two Point Hospital-Entwickler teilen Vision in neuem Trailer mit

Vor wenigen Tagen enthüllten Sega und Entwickler Two Point Studios einen spirituelle. Nachfolger zu Theme Hospital, Two Point Hospital in einem neuen Trailer. Nun sprechen die Entwickler in einem neuen Video über ihre Vision hinter dem kommenden Spiel. Dabei sprechen Mitgründer Mark Webley und Gary Carr darüber, dass sie die Idee zum Spiel schon seit 20 Jahren mit sich herumtragen. Im Anschluss spricht Ben Huskins, Lead Designer über die Idee hinter dem Titel der Simulation, "Two Point Hospital ist ein Spiel über den Bau von Krankenhäusern und dem Behandeln etwas seltsamer Patienten, um am Ende eine ultimative Gesundheitsfürsorge in ganz Two Point Country aufzubauen". Außerdem spricht das Team darüber wie sie auf die Ideen zu den seltsamen Krankheiten kamen

Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch unten anschauen. Two Point Hospital erscheint im vierten Quartal 2018 auf dem PC.