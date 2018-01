GDC-Bericht zeigt Interesse an Switch und Lootboxen auf

Die Game Developers Conference (GDC) veröffentlichte einen Bericht mit Resultaten für die fast 4.000 Videospielentwickler befragt wurden, dabei kamen einige Interessanten Wandel bezüglich der Spieleindustrie zum Vorschein. Der ''State of the Game Industry 2018'' Bericht zeigt auf dass das Interesse an der Nintendo Switch stark gestiegen ist, ganze 12 Prozent der Befragten arbeiten momentan an einem Spiel für Nintendo's Hybrid-Konsole (3 Prozent mehr als im vergangenen Jahr) und 15 Prozent haben Pläne dafür ihr nächstes Spiel auf der Switch zu veröffentlichen (5 prozentiger Anstieg seit dem vergangenen Jahr). Zudem ist die Switch einer der drei Plattformen die die Entwickler momentan am interessantesten empfinden. Die beliebteste Plattform bleibt noch immer der Computer mit 59 Prozent, im Anschluss die Playstation 4/Pro mit 39 Prozent. Mit 36 Prozent liegt die Switch vor der Xbox One, die sich mit 28 Prozent stark von dem Rest absetzt.

Lootboxen

Die Studie zeigt ebenfalls auf welche Geschäftsmodelle die Entwickler in ihren nächsten Spielen verwenden werden. Fast die Hälfte der Befragten (49 Prozent) entschied sich für ''bezahlter Download'', 39 Prozent entschieden sich für den ''kostenlosen Download''. 23 Prozent gaben an dass das Spiel ''bezahlten herunterladbaren Inhalt'' enthalten wird und 22 Prozent entschieden sich für den ''Verkauf von Ingame-Items für Echtgeld''.

11 Prozent der Entwickler antworteten dass ihr nächster Titel ''bezahlte Item-Kisten'' beinhalten wird. Bei der Nachfrage zum Thema Lootboxen antworteten viele mit einer abgesicherten Alternative: ''Es ist nur akzeptabel wenn es kosmetische Items sind'', schrieb ein Befragter. ''Wenn es das Spielerlebnis maßgeblich beeinflusst beim Spiel gegen andere dann ist es ein Problem.''

Den gesamten Bericht könnt ihr euch hier herunterladen und durchlesen. Neben Mikrotransaktionen geht der Bericht ebenfalls auf Marketing und den VR/AR-Markt ein. Die Game Developers Conference 2018 wird in San Francisco, Kalifornien vom 19. bis zum 23. März stattfinden.