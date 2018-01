16 Minuten Gameplay zu Kingdom Come: Deliverance

Deepsilver und Entwickler Warhorse Studios haben ein neues Gameplay-Video für ihr kommendes, vom Realismus geprägten Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance veröffentlicht. In weniger als drei Monaten kommt das Spiel auf dem PC, Playstation 4 und Xbox One. Das neue 16-minütige Video zeigt uns einen Tag im Leben von Henry, den Protagonisten des Spiels, und gibt uns einen ausführlichen Einblick in die vielleicht aufregendste Spielmechanik von Kingdom Come: Deliverance - das realistische Kampfsystem.

Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar, das Video haben wir euch unten eingebettet.