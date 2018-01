Gerücht: Neues Battlefront II Fortschrittsystem kommt im März

Als die Entwickler von Star Wars Battlefront II sich im vergangenen November dazu entschieden die kontroversen Mikrotransaktionen aus dem Spiel zu entfernen, machten sie klar dass diese Entscheidung nur eine temporäre Lösung ist und die Mikrotransaktionen eines Tages zum Spiel zurückkehren würden. Einige erwarteten die Rückkehr kurz nach der Premiere von Star Wars: Die letzten Jedi, doch wie es scheint lässt sich das Studio länger dafür Zeit als gedacht. Electronic Arts kündigte an dass das Studio dabei ist Veränderungen basierend auf unserem Feedback umzusetzen, sie jedoch bis zum März noch nicht dazu bereit sind weitere Details zum erneuertem System zu verraten. Wir schätzen dass der Zeitraum zwischen einer Enthüllung der Details und der tatsächlichen Implementierung recht kurz ist, wodurch wir vermuten dass das System noch im März (wieder) eingeführt wird. Das sind jedoch lediglich unsere persönlichen Spekulierungen.

Die Ankündigung enthüllt außerdem dass wir nicht mehr bis zum März auf neue Inhalte warten müssen, denn im nächsten Monat folgt ein neuer Modus mit dem Namen ''Jetpack Cargo''. Dabei spielen wir in zwei Teams mit je acht Spielern, jeder von ihnen wird mit einem Jetpack ausgestattet um in einem "hektischen, schnelllebigen" Modi zu konkurrieren. Jetpack Cargo wird nur für eine gewisse Zeit verfügbar sein, vielleicht als Teil der kommenden Saison, denn das Update endet mit der Information dass die nächste Saison schon in den Startlöchern steht und lediglich noch einige Änderungen basierend auf dem Feedback der vorherigen durchgeführt werden. Auch hier werden keine weiteren Details genannt, es bleibt also abzuwarten.

Was denkt ihr wie das neue Fortschrittsystem funktionieren wird?