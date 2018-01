Miitomo wird im Mai stillgelegt

Als Nintendo's Soziale Netzwerk-App Miitomo im März 2016 veröffentlicht wurde, wurde das Spiel über zehn Millionen mal auf Android- und iOS-Geräten heruntergeladen. Leider hielt die Euphorie nicht lange an und so beschwerten sich Spieler vor allem über die schlechte Optimierung und dem sinnentleertem Design, so dass die Benutzerzahl über die Monate drastisch sank. Überrascht sind wir über die neue Ankündigung also nicht.

Denn Nintendo hat sich dazu entschieden Miitomo und all seine Eigenschaften am 9. Mai um neun Uhr stillzulegen. Der Prozess hat bereits begonnen, wir können uns keine Miitomo-Marken mehr kaufen. "Aber wie kann ich dann diesen Teil des Service überhaupt noch verwenden?" fragt ihr euch dabei vielleicht, doch keine Angst. Jeder Spieler erhält einen täglichen Bonus von 2000 Miitomo-Marken und fünf Spieletickets, es ist also noch immer Zeit um all die Features des Spiels in den letzten drei einhalb Monaten auszureizen.

Habt ihr gute Erinnerungen mit Miitomo gemacht?