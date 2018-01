Gerücht: Anthem auf 2019 verschoben

Als Anthem angekündigt wurde hatte das Spiel noch nicht einmal seinen Namen, Electronic Arts sprach lediglich davon dass Bioware an einer neuen IP arbeitete die noch vor dem April 2019 veröffentlicht werden würde. Nur drei Monate später entschied man sich dazu den namenlosen Titel auf das Finanzjahr 2019 der Firma zu verlegen. So gingen viele davon aus dass das Spiel nicht mehr vor 2019 veröffentlicht werden würde, als Anthem jedoch offiziell enthüllt wurde hieß es plötzlich dass es am Ende dieses Jahres erscheinen würde. Nun hat sich der Zeitablauf erneut geändert.

Im vergangenen Jahr sprachen wir mit vier unserer Quellen bei Bioware, alle von ihnen waren sich einig dass die Chancen auf einen Release 2018 "höchstes minimal" seien, dem scheint nun auch Electronic Arts zuzustimmen. Grund für die Verschiebung sind Probleme mit der hauseigenen Frostbite-Engine, die für eine Verwendung in einem Third-Person-Spiel mächtig angepasst werden muss und auch eine Reevaluation der Werte soll eine Rolle spielen (die EA nach dem Rückschlag der Battlefront Mikrotransaktionen auch bitter nötig hat). So viel Zeit wie die Entwickler eigentlich benötigen bekommen sie jedoch trotzdem nicht, denn das Spiel soll vor dem 31. März 2019 fertig sein.

Diese Deadline mit den Ressourcen die sie momentan verwenden einzuhalten, ist nahezu unmöglich und so soll Bioware die Priorität aller anderen Projekte heruntergeschraubt haben so dass sich der Großteil der Entwickler nun der Arbeit an Anthem widmet um die neue Deadline einzuhalten. Die guten Nachricht an der ganzen Aufregung ist dass unsere Quellen sich nichtsdestotrotz sicher sind dass dies eines der besten Bioware-Spiele werden wird die das Studio jemals entwickelt hat, über die vergangenen Monate sollen sich viele Aspekte mächtig verbessert haben. So hoffen wir also dass Bioware die extra Zeit und Ressourcen gut verwenden wird damit das Spiel auch tatsächlich seinem Potential entsprechen wird.

Was würdet ihr gerne in Anthem sehen?