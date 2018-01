PUBG ergreift neue Maßnahmen gegen Cheater

Das Entwicklerteam von PlayerUnknown's Battleground's teilte seinen Millionen von Spielern über ein neues Community-Udate auf Steam mit, dass sie "immer daran arbeiten unsere Spieleumgebung zu optimieren". Dazu werden einige der Veränderungen genannt die im Zuge des letzten Patches vorgestellt wurden.

Die größte Gameplay-Erneuerung ist die Einführung neuer Startgebiete für die zwei verfügbaren Karten, die die Performance seitens der Server und der Spieler verbessern soll. Dazu hebt der Eintrag die Entfernung der Waffen auf dem Pre-Match der Startinsel hervor. Bezüglich der Fehlerbehebungen wurde die Bewegung entfernt die es "Spielern erlaubte aus dem Liegen heraus gleichzeitig zu springen und zu rutschen".

Der vielleicht interessanteste Aspekt des Beitrags betrifft jedoch die Verbannungen und neuen Maßnahmen gegen Cheater. So erklärt das Studio dass sie momentan dabei sind neue Sicherheitssysteme zu testen die eventuell für Kompatibilitätsprobleme oder sogar Spielabstürze auf dem Computer sorgen. Wann das neue System in das Spiel hineingepatcht wird, erfahren wir jedoch nicht. Habt ihr ebenfalls schon einmal die Schwachstellen des Spiels ausgenutzt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.