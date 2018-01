Ubisoft enthüllt persönlichen Gaming-Assistent Sam

Ubisoft kündigte heute ihren Gaming-Assistent Sam an. Dieser greift auf das Ubisoft Club-Profil, Kontaktliste, Spielebibliothek und noch mehr zu, um den Benutzer maßgeschneiderte Informationen zu liefern. Sam kann über eine App entweder durch Textnachrichten oder direkte Spracheingabe verwendet werden. Noch ist der Assistent lediglich in der englischen Beta-Phase in Kanada erhältlich, diese soll sich jedoch über die kommenden Monate hinweg auf andere Gebiete ausweiten. Dazu besitzt die frühe Version bisher nur limitierte Features im Gegensatz zur vollwertigen Release-Version, die uns Daten zur Veröffentlichungen gibt, uns einen Trailer präsentiert und noch mehr. Bisher erlauben die Fähigkeiten es uns lediglich die Performance abzufragen, Tipps und Tricks gibt es momentan einzig und allein für Rainbow Six: Siege, doch wie bereits erwähnt soll die Auswahl schon bald vergrößert werden.

Ermöglicht wird das ganze durch einen Nachrichtenservice der Google Cloud's Dialogflow Enterprise Edition benutzt, ein System das Sprache verarbeitet und eine Gesprächs-Oberfläche erschafft durch die wir mit Sam sprechen und ihn Fragen stellen können. Sam soll sogar bemerken wann wir uns in ein Ubisoft-Spiel einloggen und im Anschluss passende Informationen wie die über eine Herausforderungen abrufen. Mit der Verwendung dieser Software erhält Ubisoft zudem einen Einblick auf die meist gefragtesten Fragen und kann somit seine Datenbank ausweiten.

"Mit Sam war es unser Ziel einen innovativen und hilfreichen Service für Spieler zu erschaffen, einen der sie kennt und sie dazu bewegt mehr aus ihren Spieleerfahrungen herauszuholen. Sam bietet eine personalisierte Erfahrung für unsere Fans und gibt ihnen schnell was sie wollen, so dass sie weniger Zeit damit verbringen müssen Dinge zu suchen und stattdessen spielen können", erklärt Stephanie Perotti, Vizepräsident der Online Services bei Ubisoft. "Die Verwendung der Google Cloud Dialogflow Enterprise Edition hat uns dabei geholfen dynamischer und schneller zu arbeiten um unseren Service an die Fans zu verbessern."