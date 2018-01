Ghost Recon: Wildlands schließt sich Lootbox-Manie an

Über eine informativen Beschreibung und einem FAQ-Dokument verkündete Ubisoft dass ihr Actionspiel Ghost Recon: Wildlands schon bald seine ganz eigene Version der famosen ''Lootbox'' erhalten wird. Die Inhalte sollen sich jedoch auf rein kosmetischer Natur berufen.

Die randomisierten Elemente werden in so genannten ''Schlachtkisten'' kommen die über die Ingame-Währung gekauft werden können um an neue Items zu gelangen. Die Items sollen jedoch, wie bereits erwähnt, lediglich das Aussehen und Design der Waffen, Accessoires und Skins verändern. Schlachtboxen teilen sich in Selten, Episch und Legendäre Kategorien ein. Schon vor dem Ende des Monats sollen die Boxen mit dem Extended Ops-Update erscheinen, Spieler werden in der Lage sein das neue System auszutesten mit Hilfe von einigen kostenlosen Promo-Boxen.

Was haltet ihr von dem System? Ist eine höhere Diversität etwas wofür ihr in GRW Geld ausgeben würdet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.