Stardew Valley trifft auf Animal Crossing in My Time At Portia

Aus China erhalten wir My Time At Portia, einen neuen Simulator mit einem Rollenspiel-Twist. Der Titel versucht auf der Trendwelle von Spielen wie Stardew Valley mitzuhalten und dient gleichzeitig als Alternative zu Animal Crossing auf der Nintendo Switch. Als die Kickstarter-Kampagne im vergangenen Herbst anlief, sammelten die Entwickler fast 150.000 US-Dollar, nun erhalten Backer die Chance das Spiel zum ersten Mal im Steam Early Access selbst zu spielen. Team17, der Publisher des Spiels, kündigte außerdem an, dass die frühe Version bereits erhältlich sei, für 19,99 Euro. Bisher gibt es keine Deadline, wann My Time At Portia fertiggestellt werden soll und ob die finale Version auf dem Hybriden laufen wird.

My Time At Portia kombiniert Elemente der bereits erwähnten Titel und bedient sich ebenfalls am wundervollen Harvest Moon, jedoch mit mehr Freiheit bezüglich der 3D-Bewegung und -Kamera. Das Spiel startet mit der Restaurierung einer alten Familienwerkstatt, womit wir in der Lage sind allerhand Objekte für die Bewohner Portias zu erbauen. Dabei sind wir natürlich auf Ressourcen angewiesen, die sich wiederum auf ein Landwirtschafts- und Bergbausystem stützen. Dazu kommen Action- und Rollenspielelemente mit Kampf und Charakterfortschritt und schon kommen uns die guten alten Rune Factory-Spiele in den Sinn, die ebenfalls von Marvelous entwickelt wurden. Der Animal Crossing-Einfluss lässt sich übrigens auch Zuhause finden, denn das kleine chinesische Studio hinter dem Projekt (Pathea Games) bietet einige dekorative Gegenstände für eine persönliche Note an. Andere Aktivitäten beinhalten kochen, angeln oder Interaktionen mit den Bewohnern. Den neuen Trailer haben wir euch unten eingebettet: