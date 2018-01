Nintendo heuert Downwell-Schöpfer an

Für Nintendo ist es eher eine Ausnahme als eine Regel, so erfuhren wir erst kürzlich dass die Firma einen der vielversprechenden Talente der lokalen japanischen Szene unter Vertrag genommen hat, Ojiro Fumoto. Der junge Entwickler erschuf den Indie-Juwel Downwell, der unsere Herzen mit seinem charmanten Pixel-Stil und dem fordernden Roguelike-Mechaniken im Sturm eroberte. Ein Stil der sich sehr gut mit Nintendo's verstehen sollte.

Der Deal wurde im vergangenen Monat aufgesetzt, wie er auf Twitter verkündete fing der junge Entwickler erst gestern in der Firma an und freut sich bereits darauf nun Spiele mit anderen Entwicklern in einem Team zu entwickeln. Seine Rolle, Ideen und Projekte sind bisher natürlich nicht offiziell und auch Nintendo hält seine Lippen geschlossen. Eine interessante Anmerkung ist hierbei dass Downwell bisher nur auf dem Handy, dem PC und der Playstation 4 erschienen ist. Es ist also gut möglich dass uns ein Switch-Release des Spiels bevorsteht.