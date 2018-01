Those Who Remain erscheint auf Switch, PS4, Xbox und PC

Gemäß des momentanen Trends der First-Person-Horrorspiele kündigte nun auch Camel 101 ihren Titel Those Who Remain für einen Multiplattform-Release im vierten Quartal 2018 an.

Der Trailer präsentiert uns die verfluchte Stadt Dormont, beim Anschauen des Videos kommen uns schnell Titel wie Silent Hill oder Outlast in den Sinn. Abgesehen von dem dunklen Setting enthält das Spiel sowohl Survival- als auch Rätsel-Mechaniken. Unser Protagonist Edward Turner muss stets im Licht bleiben um sich vor den Monstern in der Dunkelheit zu schützen, eine Aufgabe die uns laut dem Trailer ziemlich fordern wird. Sollte sich Turner trotzdem in die Dunkelheit begeben so müssen wir rennen und uns zur nächst gelegenen Lichtquelle begeben.

Die offizielle Beschreibung zum Spiel spricht von einer sogenannten "Spiegelwelt"-Mechanik durch die wir als Spieler die selben Umgebungen in verschiedenen Bereichen erkunden werden, dabei übertragen sich unsere Entscheidungen und deren Konsequenzen auf beide Welten. Those Who Remain erscheint im Herbst auf der Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One und auf dem PC. Den Trailer und einige Screenshots findet ihr unten: