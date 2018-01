Drawn to Death-Studio entlässt Großteil des Teams

Als David Scott nach der Entwicklung von God of War II 2007 Sony verließ, wollte der Entwickler an persönlicheren Spielen arbeiten und seine Flügel ausbreiten. Dies führte zu Spielen wie Calling All Cars und das im vergangenen Jahr veröffentlichte Drawn to Death. Für The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency, das Studio dass Jaffe nach seinem Austritt aus Eat Sleep Play 2012 gründete, war es das erste Spiel. Drawn to Death wurde von der Masse kritisiert und auch die Spieler auf den Servern blieben nach der Veröffentlichung weitesgehend aus. Dieser Misserfolg scheint nun unter anderem der Auslöser für eine schlechte Nachricht seitens des Studios zu sein.

Über Twitter kündigte Jaffe an dass er dazu gezwungen sei die "große Mehrheit" des Teams bei The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency zu entlassen, nachdem eines ihrer Projekte gecancelt wurde. Dabei erwähnt er den schlechten Ruf von Drawn to Death zwar nicht, dass dies einer der Gründe war können wir uns jedoch denken. So oder so ist es immer wieder traurig zu hören dass viele talentierte Menschen ihren Job verlieren. Über Social Media haben bereits viele Studios ihre offenen Stellen aufgelistet, wir wünschen den Entwicklern viel Glück bei ihrer Jobsuche.