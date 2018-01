God of War erscheint am 20. April

Der neuste Ableger der God of War-Serie verlockt uns bereits seit einiger Zeit, seit mehreren Monaten gibt es nun schon News, Gerüchte und Spekulationen über das potentielle Veröffentlichungsdatum. Nun haben wir endlich eine Antwort: Das Spiel wird am 20. April erscheinen. Zur Feier der Ankündigung veröffentlichte Sony Santa Monica's Cory Barlog einen ausführlichen Blogeintrag über die verschiedenen Editionen des Spiels. Falls ihr euch das Spiel bereits bei den ausgewählten Händlern vorbestellt habt oder es noch vorhabt, erhaltet ihr drei legendäre Schild-Skins sowie ein ''Luck of Ages'' XP-Boost der Kratos +10 Glück verleiht und einen Verzauberungs-Slot enthält. Glück steigert euren Erfahrungspunkte- und Hacksilber-Gewinn und besitzt zusätzlich die Fähigkeit bestimmte Vorteile zu triggern, klingt also ziemlich wichtig.

Die Collector's Edition enthält eine 23cm große Statue von Kratos und seinem Sohn Atreus und beinhaltet zusätzlich eine Textil-Version der Spielkarte, ein Kunstpaket, eine Huldra Bros Schnitzerei und noch mehr das ihr unten auf dem Bild erkennen könnt.

Daneben gibt es die limitierte Edition, "designet als würde sie direkt aus der Schmiede von Midgard stammen", so Barlog. Die Edition kommt in einem schwarz-silbernen Steelbook geschmückt mit dem Logo der Huldra Bros, einer physischen Kopie des Dark Horse Artbooks, In-Game-Items wie die Death's Vow-Rüstung und einem Playstation 4 God of War-Thema.

Auch die digitale Edition gibt einiges her. Diese beinhaltet ebenfalls die Death's Vow-Ausrüstung, die Kratos' Stärke steigert, sowie eine digitale Version des Art- und Comicbooks die beide mit "exklusiven Bemerkungen der Schöpfer" kommen.

Welche Edition werdet ihr euch kaufen?