Sämtliche Microsoft-Titel permanent mit Xbox Game Pass verfügbar

Im vergangenen Sommer veröffentlichte Microsoft ihren "Netflix für Spiele" Service, den Xbox Game Pass. Im Pass befinden sich zur Zeit 100 Spiele die für Abonnenten permanent zum Download zur Verfügung stehen. Zukünftig wird die Bibliothek jedoch noch einmal mächtig verstärkt, so sollen sämtliche Microsoft Exklusivtitel zukünftig noch am Release-Tag zur Bibliothek hinzugefügt werden. Somit bekommen Besitzer des Xbox Game Pass am 20. März Zugriff auf Sea of Thieves während im Anschluss Crackdown 3 und State of Decay 2 im Frühling veröffentlicht werden. Auch kommende Gears of War-, Halo- und Forza-Titel sollen von der neuen Regelung betroffen sein.

Ein gewagter Schritt der noch einmal unterstreicht wie ernst Microsoft der Wechsel zu einem Abo-Modell ist. Diesen Schritt hat die Firma jedoch auch bitter nötig, denn die Konkurrenz verkauft sich großartig. Zudem kommt die Frage auf in wie weit der Schritt die Xbox Software-Verkäufe, über einen langen Zeitraum betrachtet, beeinflusst. Microsoft macht hierbei jedoch darauf aufmerksam dass man mit Händlern zusammenarbeitet um zukünftig sechsmonatige Pässe zu verkaufen. Diese werden ohne Frage von Veröffentlichungen großer Titel angetrieben, wodurch der Verkaufsverlust ausgeglichen werden soll.

Steigert die Aktion euer Interesse an dem Xbox Game Pass? Würdet ihr gerne sehen dass Sony mit einer ähnlichen Initiative nachfolgt?