Neue Charakter zum The Incredibles 2-Cast hinzugefügt

Als Disney endlich The Incredibles 2 ankündigte waren wir ganz aus dem Häuschen, vielleicht haben einige von uns sogar ein wenig geweint als wir den ersten Teaser zum Film zu Gesicht bekamen. Bisher wissen wir dass der Film dort weitermachen wird wird wo der erste aufgehört hat. Dieses Mal wird Elastigirl im Vordergrund stehen während sie versucht die Beziehung zwischen den Supers und der Öffentlichkeit zu verbessern. Mr. Incredible wird so lange Zuhause die Stellung halten und so gut es geht mit Jack-jack's wachsenden Kräften fertig werden. Wir wissen außerdem bereits dass Samuel L. Jackson als Frozone und Brad Bird als Director und in der Rolle von Edna Mode zurückkehren wird.

Zudem enthüllte Disney eine Reihe von neuen Gesichtern (und Stimmen) die dem Cast beitreten werden. Darunter Isabella Rosselini, Bob Odenkirk und Jonathan Banks. Das komplette Line-Up könnt ihr auf Disney's offiziellem Blog nachlesen. Isabella Rosselini wird die Botschafterin spielen die "Eine Befürworterin der Supers ist und sich der Unterstützung und Legalisierung von Superhelden zur Aufgabe gemacht hat." Bob Odenkirk wird die Rolle von Winston Deaver spielen der "Eine Weltklasse-Telekommunikationsfirma zusammen mit seiner cleveren Schwester Evelyn leitet. Er ist ein großer Unterstützer der Supers und möchte dass sie zurück ins Rampenlicht kehren." Jonathan Banks spielt Rick Dicker der Teil des "Offiziellen Umsiedlungsprogramms ist und der Familie Parr dabei hilft ihre Identitäten geheim zu halten. In Incredibles 2 wurde Rick's Abteilung geschlossen und die Parrs sind ganz auf sich alleine gestellt."

The Incredibles ist für eine Veröffentlichung in diesem Sommer geplant. Wie sehr freut ihr euch bereits auf den Film? Wer wird eurer Meinung nach dieses Mal die Rolle des Bösewichts übernehmen?