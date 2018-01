Molyneux will brutales, instinktives Kampfsystem für Fable 4

Die vergangenen Wochen waren voll mit Gerüchten rund um einen neuen Fable-Ableger. Anfang Januar behauptete ResetEra-Benutzer Klobrille dass ein neues Fable-Spiel in Entwicklung sei, einige Wochen später berichtete Eurogamer darüber dass sich ein Einzelspieler-Fable von Playground Games in Entwicklung befindet. Nun wandte sich IGN an das Team hinter Fable, inklusive Peter Molyneux höchstpersönlich, und hinterfragte was sich das Team von einem neuen Fable-Spiel wünschen würde. Dabei äußerte Molyneux einige interessante Ideen bezüglich des Kampfsystems und wie dieses funktionieren und uns beeinflussen könnte.

"Ich würde sehr gerne ein brutales, instinktives und flüssiges Kampfsystem sehen das permanente Narben hinterlässt. Waffen wie Kurzschwerter, Langschwerter, Dolche, Speere, Langbogen, Armbrust die alle ein eigenes Gefühl und Besonderheiten besitzen. Das Magie-System sollte mit der Fähigkeit der "Herstellung" eines eigenen Systems erneuert werden. Einen Begleiter deiner Wahl (Vogel, Katze, Hund (Goldfisch??)) der dir mit der Magie hilft und sich mit dir anfreundet."

Außerdem würde er sehr gerne größere Kreaturen sehen, genauer gesagt Drachen. Große Drachen mit dem sich der Spieler anfreunden kann, ja bitte! In alter Fable-Tradition sollte sich zudem die Ausrichtung des Spielers basierend auf seinen Aktionen verändern. Und natürlich weitere Dinge wie der Fähigkeit zu heiraten, Koop zu spielen, ein Haus zu bauen, eine Stadt zu kaufen und so weiter.

Würdet ihr gerne ein Fable-Spiel wie das von Molyneux beschriebene sehen?