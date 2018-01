PC-Anforderungen von Far Cry 5 bekannt

In knapp zwei Monaten erscheint Far Cry 5 und auch wenn sicher noch nicht alle Einstellungen final optimiert wurden konnte uns Ubisoft in der vergangenen Woche bereits die offiziellen Systemanforderungen für den nächsten Ableger ihrer Open-World-Actionspielserie nennen. Einer der Gründe für die frühe Bekanntmachung könnte eventuell das hohe Anforderungsniveau sein, denn wer den Titel auf den besten Einstellungen erleben will, wird seinen Gaming-Rechner mit hoher Wahrscheinlichkeit aufrüsten müssen. Neben der dicken 4K-Erfahrung stellte Ubisoft zudem die minimalen und empfohlenen Hardware-Anforderungen vor - welches Setup werdet ihr nutzen?

Minimum - Darstellung in 720p mit niedrigsten Grafikeinstellungen:

Prozessor: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz / AMD FX-6300 @ 3.5 GHz

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 670 / AMD R9 270 (2GB VRAM mit Shader-Modell 5.0 oder höher)

Arbeitsspeicher: 8GB

Empfohlen - Darstellung in 1080p mit hohen Grafikeinstellungen:

Prozessor: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz / AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD R9 290X (4GB VRAM mit Shader-Modell 5.0 oder höher)

Arbeitsspeicher: 8GB

4K-Darstellung mit 30 FPS auf hohen Grafikeinstellungen:

Prozessor: Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz / AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1070 / AMD RX Vega 56 (8GB VRAM mit Shader-Modell 5.0 oder höher)

Arbeitsspeicher: 16GB

4K-Darstellung mit 30 FPS auf hohen oder Ultra-Einstellungen:

Prozessor: Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz / AMD Ryzen 7 1700X @ 3.4 GHz

Video card: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI / AMD RX Vega 56 CFX (8GB mit Shader-Modell 5.0 oder höher)

Arbeitsspeicher: 16GB

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unterstützte Grafikkarten:

• GeForce GTX600-Serie: GeForce GTX670 oder besser

• GeForce GTX700-Serie: GeForce GTX760 oder besser

• GeForce GTX900-Serie: GeForce GTX950 oder besser

• GeForce GTX10-Serie: GeForce GTX1050 oder besser

• Radeon 200-Serie: Radeon R9 270 oder besser

• Radeon 300/Fury X-Serie: Radeon R7 370 oder besser

• Radeon 400-Serie: Radeon RX 460 oder besser

• die gesamte Radeon Vega-Serie