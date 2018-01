Trailer zu Assassin's Creed: Origins stellt Erweiterung vor

Ubisoft gibt sich reichlich Mühe der Welt von Assassin's Creed: Origins stetig neue Inhalte hinzuzufügen seit dem das Spiel am 27. Oktober veröffentlicht wurde. So erhielten wir bereits neue Waffen, Rüstungen, Herausforderungen und noch mehr, nun erwartet uns etwas völlig neues.

Die erste vollwertige Erweiterung, Die Verborgenen, erscheint heute und so erhalten wir von dem französischen Studio einen verlockenden Veröffentlichungs-Trailer. Dieser gibt uns einen kleinen Einblick dazu was Bayek und seine Verbündeten vier Jahre nach der originalen Geschichte erwartet. Römische Mächte sind dabei in der neuen Sinai Peninsula-Region Chaos zu verbreiten und so entschließt sich die Bruderschaft der Assassinen dazu sich mit der Rebellen-Fraktion zu verbünden, um die Feinde zurückzudrängen. Dabei sprechen wir selbstverständlich nicht von ruhigen Verhandlungen sondern brutalen Kämpfen. Neben der neuen Geschichte erhalten wir neue Waffen, Reittiere, Verbündete und noch mehr um uns bei den Kämpfen auszuhelfen.

Was haltet ihr von der fortführenden Unterstützung von Assassin's Creed: Origins?