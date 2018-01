Heute im GR-Livestream: Dragon Ball FighterZ

Arc System Works ist als Entwickler bekannt für tolle Kampfspiele, denn mit Titeln wie der Guilty Gear-Reihe konnte sich das Studio eine starke Community aufbauen. Am Freitag starten sie international mit ihrem neuesten Spiel, Dragon Ball FighterZ, durch und bringen das Anime-/Manga-Universum in einem flotten und sehr stilisierten Kampfspiel zusammen. Sicher habt ihr mittlerweile mitbekommen, dass wir eine fesche Kritik zum Spiel und massig eigenes Gameplay am Start haben, aber wem das alles nicht reicht, der darf sich zudem auf beste Live-Unterhaltung freuen. Auch unsere Livestream-Crew wird ab 16:00 Uhr zum Super-Saiyajin aufsteigen und ein paar derbe Schellen verpassen. Wir sind sicher, dass ihr das sehen wollt, deshalb schaltet rechtzeitig um 16:00 Uhr in unsere Übertragung rein.