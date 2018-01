Riot kündigt Änderungen im Update-Zeitplan von League of Legends an

Der offizielle Youtube-Kanal von League of Legends hat ein neues Entwicklertagebuch veröffentlicht, in dem Lead Gameplay Producer Jessica 'Safelocked' Nam einige wichtige Ankündigungen für das beliebte MOBA bespricht. Zukünftig müssen sich Spieler alle vier Wochen auf ein umfangreicheres Update einstellen, das "systematische Veränderungen wie Item- oder Runden-Änderungen, Gameplay-Updates oder den üblichen Balance-Kram" vornimmt. Im Takt von zwei Wochen sollen zudem kleinere Patches in das Spiel gelangen, die sich mit aktuellen Problemen auseinandersetzen. Nam und ihr Team freuen sich auf euer Feedback und erinnern gleichzeitig daran, dass noch nichts fest in Stein gemeißelt ist.

Quelle: PCGamesN.