Xbox: Preview-Update fügt "Bitte nicht Stören"-Funktion hinzu

Mit dem Xbox One-Vorschauprogramm dürfen registrierte Nutzer neue Konsolenfunktionen austesten, bevor sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Letzte Woche hat Microsoft ein frisches Update ausgerollt, was uns einige Informationen zu brandneuen Features gewährt. Eine dieser Features fügt Energiesparoptionen bei Inaktivität hinzu, wodurch wir nun sehr viel freier entscheiden können, wann unsere Konsole ausgeschaltet werden soll. Außerdem wurde eine "Bitte nicht stören"-Einstellung hinzugefügt, die Benachrichtigungen temporär deaktiviert und anderen Nutzern zu verstehen gibt, dass wir aktuell nicht erreichbar sind. Was sicher auch einige Nutzer interessieren dürfte ist der Zeitplan beim Einstellen von Themen, sodass die Hintergründe alle paar Minuten von alleine wechseln. In einem überarbeiteten Minispiel-Bereich hat Microsoft Soziales mit ihrer Gaming-Dienstleistung vermischt. Dort sehen wir etwa die zuletzt abgespielten Spiele, derzeitig aktive Freunde und nahende Erfolge auf einem Blick. Weitere Einblicke auf das Update bekommt ihr hier, auf welches Feature freut ihr euch am meisten?