Sonic-Schöpfer hilft Square Enix bei neuem Spiel

Twitter ist manchmal ein Ort für unerwartete Ankündigungen und dazu zählen wir heute ganz klar auch die von Industrie-Legende Yuki Naka. Naka ist der frühere Chef des Sonic-Teams und war damals der verantwortliche Programmierer des originalen Sonic the Hedgehog. Auf der sozialen Plattform kündigte er heute überraschend an, seit diesen Monat bei Square Enix-Studio zu arbeiten. Eigenen Aussagen zufolge sei er dort aktiv mit der Entwicklung eines Projekts beteiligt, das sich offenbar bereits in Arbeit befindet. Was wollt ihr von Naka in Zukunft sehen?