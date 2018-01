Cross-Plattform-Partien kommen 2018 zu Rocket League

Plattformübergreifende Spiele sind bereits partiell ein Thema von Psyonix' Vehikel-Sportspiel Rocket League, doch die Unterstützung ist ausbaufähig. Auf Twitter hat das Team einem niederländischen Nutzer versichert, dass Cross-Plattform auch 2018 ein Thema beim Studio sein wird. "Wir arbeiten an Cross-Plattform-Parties, die 2018 kommen sollen.", war die knappe Antwort der Entwickler. Aktuell teilen sich Playstation 4 und Steam gemeinsame Server, während die Nintendo-Switch-Gemeinschaft mit den Spielern von Xbox One und Windows 10 zusammenspielen. Wie viele Monate noch vergehen werden ehe Psyonix' Vorhaben in die Tat umgesetzt wird, wissen wir leider nicht. Schon im vergangenen Jahr bestätigte der Entwickler Arbeiten an plattformübergreifenden Spielen, kurz nachdem ein "Missgeschick" die Server von Xbox One und PS4 miteinander verbunden hatte. Erwartet ihr die geteilten Server in absehbarer Zeit?