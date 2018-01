Ready Player One-Trailer geht auf Spielberg's Einfluss ein

Ready Player One kommt am 5. April in die deutschen Kinos, um die Wartezeit ein wenig erträglicher zu machen, haben wir nun einen neuen Trailer mit dem Titel ''See the Future'' erhalten. Dieser beinhaltet sowohl Filmausschnitte zu Steven Spielberg's bisher veröffentlichten Filmen, als auch Interviews von Steven Spielberg persönlich und dem Autor des Original-Romans, Ernest Cline. Der Trailer gibt einen Einblick dazu wie Spielberg die von Cline erschaffene Welt beeinflusst hat. Ready Player One spielt in einem dystopischen Setting im Jahre 2045, in dem die Menschheit Trost in einem Universum bestehend in der virtuellen Realität findet. Falls die kurze Beschreibung euer Interesse geweckt hat, könnt ihr euch den Trailer unten anschauen um zu erfahren was wir in wenigen Monaten von dem Film erwarten können.

Habt ihr die Buchvorlage zum Film gelesen?