Capcom hat aktuell keine Pläne für Nintendo Switch-Port von Monster Hunter: World

Monster Hunter: World landet an diesem Freitag auf PS4 und Xbox One (die PC-Version kommt irgendwann im Herbst) und in einem aktuellen Interview mit IGN erklären die beiden Entwickler Kaname Fujioka und Yuya Tokuda, dass das Studio aktuell keine Pläne für eine Umsetzung des Spiels auf der Nintendo Switch habe. "Ein Teil der Begründung liegt in der Entwicklung, die bereits vor vier Jahren begann. Zu dieser Zeit mussten wir uns entscheiden, welche Hardware wir unterstützen wollten und wir wählten die stärksten Konsolen dieser Zeit, was Playstation 4 und Xbox One waren. [Diese Entscheidung wurde also getroffen,] bevor die Switch überhaupt angekündigt oder verkauft wurde."

Ein weiterer Grund sehen die Verantwortlichen im Konzept der Spielerfahrung, das auf die Hardware zugeschnitten sei. Da frühere Monster Hunter-Spiele sehr eng mit Nintendo verbunden waren, mag diese Entscheidung vielleicht ein bisschen verwundern, aber die Switch ist letzten Endes ja auch nicht so leistungsfähig, wie die rein stationären Heimkonsolen. Würdet ihr das Spiel trotzdem gerne auf der Switch spielen oder seid ihr mit der aktuellen Lösung vollends zufrieden?