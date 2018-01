Sony kündigt Totaku-Sammelfiguren an

Sammelfiguren haben ihren Einzug in so ziemlich alle Bereiche des täglichen Lebens gefunden und im Gaming-Kontext sind die Spielzeuge schon lange zu Hause. Spätestens seit Nintendo mit ihren Amiibo-Figuren die Sammelleidenschaft vieler großer und sehr kleiner Fans angestachelt hat, schauen andere Entwickler neidisch auf den japanischen Hersteller, weshalb Sony nun ebenfalls eine eigene Kollektion ankündigte. In Kollaboration mit Gamestop vertreibt Sony die Sammelfiguren zum Preis von 14,99 Euro ab dem 16. März, darunter befinden sich detailgetreue Miniaturnachbildungen einiger ikonischer Playstation-IPs (die dem Publisher nicht alle gehören müssen) wie Crash Bandicoot, Sackboy, den Jäger aus Bloodborne, Parappa the Rapper und mehr. Zusätzliche Funktionen in der Software werden diese Sammelfiguren nicht hervorrufen, sie wollen einfach nur Platz in der Vitrine einnehmen - werden sie damit bei euch Erfolg haben?