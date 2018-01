Spieleindustrie wächst 2017 in USA um 17 Prozent

Laut einem aktuellen Bericht der Entertainment Software Associaton (ESA) und den Wirtschaftsanalysten der NPD Group hat sich das US-amerikanische Marktvolumen der Spieleindustrie im vergangenen Jahr auf einen neuen Rekordumsatz von 35 Milliarden US-Dollar (umgerechnet ca. 28. Milliarden Euro) gesteigert. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein beachtliches Wachstum von 18 Prozent. Die Zahlen basieren auf den Einnahmen der Hardware, worunter auch Peripherie zählt, sowie auf physisch und digital vertriebene Software und Abonnements entsprechender Dienstleistungen. Sämtliche Regionen verzeichnen laut dem Bericht ein Wachstum, im Hardware-Bereich sei das am deutlichsten zu bemerken.

"Das spektakuläre Wachstum unserer Industrie in 2017 beweist, dass Videospielentwickler, Künstler und Autoren die hellsten Lichter in der US-Wirtschaft sind und jedes Jahr weitere Wege finden, die Welten der 2,6 Milliarden Gamer erstrahlen zu lassen.", erklärte Michael D. Gallagher, Präsident und Geschäftsführer der ESA. 2017 war ein wirklich herausragendes Jahr für Videospieler, die mit der Nintendo Switch und der Xbox One X neue Hardware bekamen und von Titeln, wie Horizon: Zero Dawn und Super Mario Odyssey träumen konnten. Habt ihr solch positive Ergebnisse erwartet?