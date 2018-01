Labo erhöht Nintendo's Marktwert um 2.4 Prozent

Als Nintendo Labo in der vergangenen Woche angekündigt wurde, teilten sich die Meinungen zu der sehr gewagten Idee. Umgeben wurde das ganze jedoch mit viel gewecktem Interesse. Laut eines Berichts der Financial Times wandelte sich das Interesse nun in eine Steigerung des Marktwerts um. Schon kurz nach der Ankündigung steigerte sich der Wert um 2,4 Prozent was laut dem selben Bericht in ca. 1,4 Millionen US-Dollar umzuwandeln ist. Somit verzeichnet Nintendo bereits seit sieben Wochen positive Finanzzahlen.

Analytiker David Gibson gab seine Meinung zu dem Thema ab: "Das ist genau die Art von verrückte Idee für die Nintendo bekannt ist, was unserer Meinung nach dafür sorgen wird die Zielgruppe der Firma auszuweiten", zusätzlich geht der Analytiker davon aus dass Labo zwischen einer und zwei Millionen Einheiten verkaufen wird, dies würde ein Einkommen von 45 bis zu 90 Millionen US-Dollar generieren.

Wie sieht es bei euch aus, habt ihr ebenfalls hohe Erwartungen an Nintendo Labo?

Danke Gametransfers.