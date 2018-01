Minecraft soll 144 Millionen Kopien verkauft haben

Erst am Wochenende haben wir von einem wichtigen Stellenwechsel im Hause Minecraft berichtet, der die frühere Operations Chief Helen Chiang in das Scheinwerferlicht ruft. In diesem Kontext gab die neue Studiochefin den Kollegen von Popsugar ein Interview, in dem sie einige überaus interessante Details zum vermutlich beliebtesten Klötzchenspiel der Welt verriet.

"Wir haben erst vor kurzem im Dezember einen neuen Rekord der monatlichen Nutzer erreicht, damit liegen wir aktuell bei 74 Millionen Spieler monatlich. Das ist ein [starker Beleg] dafür, dass Spieler zurückkommen, sei es durch Updates am Spiel oder durch völlig neue Leute aus aller Welt. Unser Ziel ist es die Community die wir haben weiter auszubauen."

Chiang behauptete im Interview außerdem, dass sich Minecraft über 144 Millionen Mal auf etlichen Plattformen verkauft habe. Das ist eine überraschend positive Meldung, denn erst vor zwei Wochen haben wir von Microsoft erfahren, dass die Simulation 27,6 Millionen Exemplaren ausschließlich auf dem PC verkauft habe. Seit letzter Woche ist zudem bekannt, dass Minecraft auch auf der Switch global sehr gut lief. Das Spiel steht auf sämtlichen mobilen, stationären und hybriden Plattformen bereit, trotzdem stimmt uns dieser plötzliche Sprung nachdenklich.

Als sich Chiang zu ihren kommenden Aufgabenbereichen äußert, erklärte sie: "Zuerst werde ich [versuchen] mit Nintendo mehr Leute für Bedrock zu gewinnen und das kommt ja schon sehr bald. An zweiter Stelle steht die Expansion der Features, die Spieler lieben. Wir haben das Update Aquatic, das schon in Kürze bereitstehen wird. Als Drittes gäbe es da die neue Grafik-Engine, über die wir auf der Minecon und der E3 gesprochen haben - das superduper Grafik-Pack. Das sind alles Bereiche auf die ich mich sehr freue und an denen das Team sehr hart arbeitet."

Falls diese Zahlen der Wahrheit entsprechen sollten haben wir hier einen weiteren Beleg für die unglaubliche Anziehungskraft von Minecraft, das in den vergangenen Jahren Konsole, PC und alle halbwegs mobilen Geräte bis hin zum Toaster im Sturm eroberte. Auf welcher Plattform spielt ihr Minecraft am liebsten?