Eric Hirshberg verlässt Activision auf eigenen Wunsch

Eric Hirshberg ist seit vielen Jahren lang als Geschäftsführer von Activision tätig und wurde in diesem Zuge zu einer prominenten Persönlichkeit in der Gaming-Industrie. In der letzten Woche gab der Manager jedoch überraschend bekannt, dass er seine Aufgaben ab März abtreten werde. Wer nach Hirshberg Activisions große Marken wie Call of Duty und Destiny betreut, bleibt aktuell abzuwarten.

"Als Activisions CEO zu dienen war eine Ehre und ein Nervenkitzel.", sagte Hirshberg selbst. "Das ist eine beeindruckende Firma. Eine die routiniert epische Erfahrungen für unsere Fans abliefert und das auf einer Ebene, die niemand anderes erreicht. Ich habe nichts als Bewunderung für dieses unglaubliche Team übrig, das ich dankenswerterweise anführen dürfte. Und ich habe nichts als Dankbarkeit für Bobby [Kotick, CEO von Activision Blizzard] dafür übrig, dass er mir diese [...] Gelegenheit gab und für seine Vision und Überzeugung eine kreative Person in eine Rolle dieses Ausmaßes zu verhelfen."

Bobby Kotick fügte dem hinzu: "Während Erics Amtszeit erlebten wir einen historischen Aufschwung und große Erfolge. Er ist ein inspirierender Anführer und wir alle werden seine Kreativität und Beharrlichkeit sehr vermissen. Er verlässt die Mannschaft, die Franchise und das Geschäft in einer großartigen Verfassung und er geht mit all meiner Unterstützung und meiner Dankbarkeit."

Activision sucht nun nach einem neuen Geschäftsführer, hat sich diesbezüglich aber noch nicht geäußert. Wir wünschen dir alles gute Eric, vielen Dank für alles und die vielen tollen Jahre.

Quelle: VentureBeat.