Nike enthüllt neue Playstation-Schuhe

Wir Gaming-Enthusiasten sind allmählich an die Zusammenarbeit großer Entwickler und Verleger mit der Modeindustrie gewöhnt und das obwohl die Produkte nur selten atemberaubend erscheinen. Nun gibt es jedoch eine Kollaboration, welche die vielen Playstation-Fans da draußen interessieren könnte. Über den Playstation-Blog haben Nike, der Basketballspieler Paul George und Playstation eine neue Kollaboration für Sportschuhe angekündigt und in diesem Zuge die "PG-2" vorgestellt. George spielt für das Team Oklahoma City Thunder und hat die Schuhe von Grund auf neu entworfen. Es ist noch nicht bekannt, wie viel ein Paar kostet oder wie viele Exemplare produziert werden, aber sie werden weltweit am 20. Februar verfügbar sein.