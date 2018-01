Seht hier das beeindruckende Intro vom Shadow of The Colossus-PS4-Remake

Sony und Bluepoint Games arbeiten zusammen an einem Shadow of the Colossus-Remake für die Playstation 4. Der grundlegende Quellcode des Spiels basiert auf dem des PS2-Originals, weshalb der Titel wohl eher ein klassischeres Remaster ist, doch das Ergebnis sieht einfach so unverschämt gut aus, dass wir euch nicht länger warten lassen konnten und einige echte Eindrücke der fertigen Release-Version aufzeichneten. Allzu große Spoiler muss niemand erwarten, denn wir wählten den vielleicht ikonischsten (aber nicht unbedingt besten) Bosskampf aus dem Titel aus. Am 30. Januar werden wir weitere Informationen mit euch teilen, dann läuft nämlich das Embargo für die Inhalte aus. Das Shadow of the Colossus-Remake wird am 7. Februar exklusiv auf der Playstation 4 erscheinen. Freut ihr euch auf den Titel oder langweilen euch Neuauflagen?

Intro

Erster Koloss