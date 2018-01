Story- und Arcade-Modus Eindrücke aus Dragon Ball FighterZ

In den letzten Tagen konnten wir die finale Version von Dragon Ball FighterZ ausprobieren und euch unsere gesammelten Eindrücke in einer Kritik anbieten. Bevor ihr euch jedoch dort verliert, haben wir noch zwei eigene Videos, die wir euch zeigen wollen. Im ersten Teil zeigen wir euch einen kompletten Pfad Durchgang des Arkade-Modus auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad, im zweiten Video seht ihr das erste Kapitel des eigenen Story-Modus. Dragon Ball FighterZ erscheint am 26. Januar auf PC, PS4 und Xbox One.

Story Mode

Arcade Mode