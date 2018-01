We Happy Few verzögert sich

Nach langer Early-Access-Phase gab Compulsion Games im August endlich bekannt, dass We Happy Few 2018 seinen Weg auf PC, Playstation 4 und Xbox One finden wird. Am 13. April sollte es so eigentlich weit sein, das versprach das Studio damals immerhin. Nun wird jedoch klar, dass dieses Ziel zu hoch gesteckt wurde. Die Verantwortlichen sind offenbar nicht zufrieden mit ihren Ergebnissen und nehmen sich die Zeit, wichtige Bestandteile der Erfahrung noch einmal zu überarbeiten. In einem Video erklären die Entwickler, dass We Happy Few vorerst auf den Sommer verschoben wird, um vor allem die Wirkung der ersten Stunden zu verändern. Einige geschichtsträchtige Ereignisse seien bereits vorgezogen worden, damit Spieler schneller von der Handlung eingezogen werden, doch dazu muss nun auch die erste Insel umfangreich überarbeitet werden.

Die Begründung dieser Entscheidung nimmt einen Großteil der Erfahrung ein und wer bis zum Ende dabei bleibt erhält sogar einen ersten Eindruck eines zweiten spielbaren Charakters - Sally. Es gibt nur wenige Gameplay-Ausschnitte, doch sie scheint einige coole Tricks auf Lager zu haben. Weil Compulsion weiß, dass diese Enthüllung nicht alle Spieler besänftigen wird, haben sie sich mit Valve auseinandergesetzt, um zumindest auf Steam die Geld-Zurück-Option zu aktivieren. Wer überhaupt nicht zufrieden mit dem Spiel ist, darf We Happy Few auf der Plattform wieder zurückgeben - unabhängig vom Kaufzeitpunkt oder der gespielten Zeit. Was haltet ihr von diesen Nachrichten?