Videokritik zu Playerunknown's Battlegrounds am Start

Playerunknown's Battlegrounds hat mehr als 30 Millionen Spielern auf PC und Xbox One in weniger als einem einzigen Jahr gewonnen. Die fertige PC-Version hat mit Version 1.0 auf dem Computer einige neue Dinge eingeführt und endlich das lästige Early-Access-Stadium verlassen. Verändert hat sich insgesamt vielleicht nicht unglaublich viel, doch ein komplettes Spiel benötigt eine anständige Kritik und damit haben wir uns in den letzten Wochen beschäftigt. Wer geschriebenen Worten hingezogen fühlt wurde ja bereits versorgt, jetzt gibt es unsere Position nun auch ganz frisch in Videoformat. Bitte beachtet aber, dass es sich hierbei ausschließlich um die Eindrücke der PC-Fassung handelt.