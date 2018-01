Die sieben besten Battle-Royale-Erfahrungen

Playerunknown's Battlegrounds hat für Aufschwung im festgefahrenen Shooter-Sektor gesorgt und mit einer einfachen Fokussierung ein neues Subgenre implementiert. Doch neben PUBG gibt es noch viele weitere Battle-Royale-Spiele, die schon seit langem große Spielerzahlen anziehen. Wir schauen uns in diesem Video genauer an, welche das sind und warum die Erfahrungen so einnehmend ausfallen. Hier sind die sieben besten Last-Man-Standing-Modi und -Spiele, die ihr aktuell spielen könnt: