Heute im GR-Livestream: Games with Gold

In der heutigen Ausgabe von Gamereactor Live werden wir uns die aktuellen Gratisspiele von Microsofts Premium-Dienstleistung Xbox Live anschauen. konkret sind das Titel wie Ubisofts Zombi (das ursprünglich für die Wii U erschien) und Neocore Games' The Incredible Adventures of Van Helsing III. Wir starten die Games blind, denn Bengt hat sich keinen der beiden Titel zuvor genauer angeschaut. Spannend wird das für ihn heute deshalb auf jeden Fall werden, hoffentlich seid ihr dabei und macht ihm etwas Druck. Los geht der Spaß um 16:00 Uhr, falls euch Zombies und Vampire interessieren, dann schaltet rechtzeitig in unsere Liveseite rein.