Nintendo nennt Switch-Titel, die 2017 am meisten heruntergeladenen wurden

Nintendo hatte ein fantastisches Jahr 2017 mit der neuen Hybrid-Konsole Switch, doch auch softwareseitig konnte uns das japanische Unternehmen einige positive Botschaften vermelden. In einem aktuellen Artikel nennt Nintendo etwa die besten 30 digitalen Spiele aus dem Switch-eShop. Die Tabelle ist unterteilt zwischen globalen Downloads und den japanischen Favoriten; interessanterweise fehlen in beiden Tabellen große Titel wie Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda: Breath of the Wild komplett.

Stattdessen führen Erlebnisse wie Stardew Valley (was 2017 laut Nintendo weltweit am häufigsten im eigenen Online-Shop heruntergeladen wurde), Minecraft: Nintendo Switch Edition und Sonic Mania diese Liste an und haben sich demnach sehr breitgefächert in die Herzen von Switch-Liebhaber gespielt. Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab! ist die höchste First-Party-IP in den Download-Charts, die ansonsten sowohl global als auch in Nintendos Heimatstandort weitestgehend von Indie-Spielen dominiert wird. Nintendos kollektives Mario-Line-Up und auch Zelda haben physische Verkäufe in Millionenhöhe generiert, doch unter den Downloads tauchen diese Titel interessanterweise gar nicht auf. Das impliziert zumindest unserer Meinung nach, dass Nintendo-Fans ihre großen Blockbuster noch immer gerne physisch beziehen. Der Entwickler/Publisher nannte keine genauen Verkaufszahlen, aber immerhin können wir uns jetzt eine Übersicht darüber machen, welche digitalen Titel in den letzten neun Monaten am besten auf der Switch liefen.

Das sind die meist heruntergeladenen Spiele aus dem Nintendo Switch-eShop von 2017:

Was ist euer Lieblingsspiel für die Switch?

Kein Spiel hat sich 2017 besser digital auf der Switch verkauft als Stardew Valley. Glückwunsch dafür!

Quelle: Gamesindustry.biz.