Bill Gates zahlt Nigerias Polio-Schulden zurück

Die Bill & Melinda Gates Foundation bestätigte diese Woche die Übernahme der nigerianischen Schuldenzahlungen an Tokyo in Höhe von 76 Millionen US-Dollar, umgerechnet ca. 62 Millionen Euro. Gates hatte der Landesregierung 2014 zugesichert, sie für die Bekämpfung der Polio-Vorsorge zu entschädigen, sollte es dem Land gelingen die Infektionsrate in besiedelten Regionen unter ein bestimmtes Maß zu bringen. Das ist Nigeria vergangenes Jahr gelungen, weshalb Bill und Melinda Gates den für die medizinische Vorsorge benötigte Kredit an den Geldgeber Japan über einen Zeitraum von 20 Jahren zurückzahlen werden.

Das afrikanische Land hat 2012 noch die Hälfte aller weltweiten Polio-Neuerkrankungen vermeldet, weshalb sich Gates' Familie einschaltete. Polio oder auch Poliomyelitis genannt ist ein gefährlicher Virus, der vor allem Kinder und Neugeborene infiziert und schwere Lähmungen verursacht. Im Ernstfall führt Polio bei den jungen Menschen sogar bis zum Tod, die Wahrscheinlichkeit dafür liegt in gefährdeten Regionen bei eins zu zehn.

"Die Helden die diesen Fortschritt möglich gemacht haben sind die Millionen von Impfärzten, die von Tür zu Tür gegangen sind, um mehr als 2.5 Millionen Kinder zum impfen." schreibt Gates. "Dank dieser Arbeit können 16 Millionen Menschen, die mittlerweile handlungsunfähig gewesen wären, heute laufen."

Mit dem Geld, das Gates' und seine Lebensgefährtin mit Microsoft und deren Tochterfirmen (zu denen auch die Xbox-Division gehört) einnehmen, kann der nigerianische Kredit von 62 Millionen Euro abgezahlt werden. Das ist nur einer von vielen wohltätigen Zwecken, denen sich Bill und Melinda Gates verschrieben haben und die dank des enormen Erfolgs möglich geworden sind, den Microsoft im Laufe der Jahre mit ihrer Technologie und der Unterhaltungsindustrie erfuhr. Damals die Xbox 360 so erfolgreich zu machen, hat also unter anderem dabei geholfen, Nigeria größtenteils von Polio zu befreien, oder würdet ihr da nicht zustimmen?

Quelle: Quartz.