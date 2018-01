Veränderungen kommen zur blauen Zone von Playerunknown's Battlegrounds

In PUBG müssen Spieler einer gewaltigen Anzahl an echten Feinden auf einem stetig kleiner werdenden Spielfeld trotzen. Die blaue Zone schneidet mit voranschreitendem Spielverlauf stetig mehr Gebiete der Karte ab und zwingt Spieler dadurch, sich konstant innerhalb des Zielgebiets aufzuhalten (da sie ansonsten Schaden erleiden und sterben). Die blaue Zone ist schon seit unseren ersten Kontaktaufnahme mit Playerunknown's Battlegrounds ein wichtiger Bestandteil des Titels und obwohl diese Mechanik im Grunde genau das tut, was man von ihr verlangt, gibt es noch Raum für Verbesserung.

Da Playerunknown's Battlegrounds nun endlich vollständig auf dem PC (und im Preview-Programm der Xbox One) gelandet ist, findet PUBG Corp die Zeit, um sich auch mit einem so grundlegenden Faktor wie diesem zu beschäftigen. Das Problem der bestehenden Funktionsweise ist die gnadenlose Geschwindigkeit, mit der die der blauen Zone unaufhörlich auf einen fixen Punkt zusteuert. In der Mitte und gegen Ende eines Matches sind einzelne Spieler und Teams im schlimmsten Fall ausschließlich damit beschäftigt, vor dieser Wand davon zu rennen und können gar nicht oder nur sehr eingeschränkt auf aktuelle Situationen reagieren (zum Beispiel auf einen lauernden Hinterhalt). In einem aktuellen Community-Beitrag bespricht der Entwickler nun einige Änderungen, die ab sofort zu den Testservern gelangen, um sie dort für die finale Spielversion zu überprüfen.

Aktuell hat das Studio die allgemeine Geschwindigkeit etwas reduziert, mit dem die blaue Wand vor allem vom äußersten Punkt aus auf ihren nächsten Standpunkt zuläuft. Gleichzeitig wurde jedoch der Schaden erhöht, den Spieler außerhalb der sicheren Zone nehmen, wodurch Taktierungsversuche mit Damage-Boost-Strategien erschwert werden (da unsere Gesundheit außerhalb der blauen Zone fortan noch schneller sinken wird). Hier sind die kompletten Patch-Notizen:



Wartezeit der blauen Zone im Mid- bis Late-Game wurde leicht reduziert

Geschwindigkeit mit der die blaue Zone zur Mitte des Spiels schrumpft wurde leicht reduziert (In dieser Phase wird die blaue Phase nun langsamer wandern und die Zeit [zwischen den Wanderphasen] wurde mit dieser Veränderung leicht erhöht)

Schaden außerhalb der blauen Zone wurde leicht erhöht



Mit diesen Änderungen versucht PUBG Corp das Gameplay weniger chaotisch zu gestalten und den Verlauf eines Matches anzuebnen. Für uns klingt das sehr nachvollziehbar, aber was sind eure Gedanken dazu?