USA Charts: 1,5 Millionen Switch, 750.000 Nintendo 3DS wurden im Dezember verkauft

Aaron Greenberg hat uns bereits letzte Woche einige unbestätigte Daten aus dem neuesten Bericht der NPD Group unter die Nase gerieben, heute haben wir selbst Einblick nehmen können. Im US-Weihnachtsgeschäft war Nintendo wieder stark vertreten und konnte laut den Schätzungen der Marktanalysten allein im Dezember etwa 2,6 Millionen Konsolen verkaufen. Aufteilen tut sich diese Menge auf die Nintendo Switch mit 1,5 Millionen Einheiten, die Nintendo 3DS-Handheldfamilie mit 750.000 Geräten und dem SNES Classic Mini Edition (ungefähr 350.000 verkaufte Exemplare).

Die Switch-Verkäufe sind nach wie vor sehr beeindruckend, doch am meisten überrascht hat uns die ungewöhnlich positive Performanz des 3DS/2DS-Handhelden. Den offiziellen Verkaufsdaten von Nintendo folgend hat sich das kleine Teil schon seit Dezember 2014 nicht mehr so gut verkauft, was wohl allem voran an den beiden jüngst veröffentlichten Pokémon-Spielen liegt. Im Vergleich zum Weihnachtszeitraum des Vorjahres ist die Verkaufsrate sogar um beachtliche 27 Prozent angestiegen. Außerdem interessant ist ein Blick auf die Software: Die NPD Group hat die erfolgreichsten 20 Titel aus dem vergangenen Monat aufgelistet und darin gleich sieben Nintendo-Titel platziert. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (5), Super Mario Odyssey (9) und Mario Kart 8 Deluxe (10) waren sogar unter den zehn stärksten Software-Titeln des vergangenen Jahres, so zumindest die Datenlage der Analysten.

Quelle: Game Informer und Polygon.