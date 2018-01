Crytek lädt Spieler zur Closed-Alpha von Hunter: Showdown ein

Vor acht Monaten ist Entwickler Crytek mit einer lange verschollenen IP wieder aufgetaucht und führte uns daraufhin in die neu-gestaltete "kompetitive Kopfjagd" Hunt: Showdown ein. Zuerst war das ganze Thema sehr mysteriös, doch nach einigen Monaten konnten Fans langsam ein Gefühl davon bekommen, was das Spiel zu sein versucht. Falls ihre euch in dieser Zeit für das Spiel in irgendeiner Weise registriert haben solltet, könntet ihr vielleicht eine kleine Überraschung in eurem E-Mail-Postfach vorfinden, denn Crytek sendet ab sofort Einladungen für einen geschlossenen Alpha-Test an zufällige Spieler raus. Ab dem 31. Januar soll dieser auf Steam stattfinden, Interessierte dürfen sich auch jetzt noch dafür registrieren, schreibt Crytek. Konkretere Daten wurden vom Entwickler nicht geteilt, doch falls ihr zu den Glücklichen gehören solltet, teilt uns gern eure Erfahrungen mit dem Spiel in den Kommentaren mit.