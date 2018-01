Matt Booty von Minecraft wird Vizepräsident von Microsoft Games

Minecraft ist ein gewaltiges Franchise geworden, das längst nicht mehr nur Videospiele abdeckt. Und obwohl Microsoft schon früh ein großer Partner von Mojang war, kommt die folgende Meldung vielleicht überraschend: Matt Booty, bislang Chef im Minecraft-Studio, wurde unlängst zum Vizepräsidenten der Microsoft Studios ernannt. Booty wird in Zukunft also noch enger mit Phil Spencer zusammenarbeiten. In seiner neuen Rolle wird er die Entwicklung und den Vertrieb von Spielen überschauen. Spencer, der zuvor in der Rolle des Vizepräsidenten saß, ist eine Stufe darüber (Executive Vizepräsident) angesiedelt und ist neben sämtlichen Verantwortungsbereichen der Spiele auch für Hardware und mehr zuständig. Minecraft wird währenddessen von Helen Chiang, vorher Operations Chief, verwaltet, während Booty zu anderen großen Franchises wie Halo, Gears of War, und Forza wechselt. Minecraft bleibt ihm aber natürlich auch erhalten. Ob sich diese Entscheidung für Microsoft lohnt?

Quelle: GamesBeat.